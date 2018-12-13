  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:30
160
Rybka123
Код вставки плеера

Артем Дзюба с детьми поздравил "Ливерпуль" с выходом в финал Лиги Чемпионов

0 0

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Метрополитано".

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победу английского "Ливерпуля" над испанской "Барселоной" во втором матче полуфинала Лиги чемпионов.

Браво, Ливерпак! Величайший матч! Клопп — лучший тренер в мире! Даже дети не спят,
— написал Дзюба в Instagram.

У нападающего есть свой персональный повод для радости. После 27 туров команда "Зенит" набрала 58 очков и стала недосягаемой для потерпевшего поражение "Локомотива". Благодаря успешному выступлению "сине-бело-голубые" стали победителями РПЛ в шестой раз.

Видео: Инстаграм Артема Дзюбы

Теги: артем дзюба, барселона, ливерпуль, лига чемпионов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии