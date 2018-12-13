Артем Дзюба с детьми поздравил "Ливерпуль" с выходом в финал Лиги Чемпионов

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Метрополитано".

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победу английского "Ливерпуля" над испанской "Барселоной" во втором матче полуфинала Лиги чемпионов.

Браво, Ливерпак! Величайший матч! Клопп — лучший тренер в мире! Даже дети не спят,

— написал Дзюба в Instagram.

У нападающего есть свой персональный повод для радости. После 27 туров команда "Зенит" набрала 58 очков и стала недосягаемой для потерпевшего поражение "Локомотива". Благодаря успешному выступлению "сине-бело-голубые" стали победителями РПЛ в шестой раз.

Видео: Инстаграм Артема Дзюбы