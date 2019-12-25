Артем Дзюба проиграл теннисисту Даниилу Медведеву в FIFA 20

Счет по итогам двух матчей - 6:2 в пользу Медведева.

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба сыграл два киберфутбольных матча с пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым в FIFA 20. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС - прим.).

В первой игре Медведев одержал уверенную победу - 4:1. Второй матч также завершился в пользу российского теннисиста - 2:1.

Отметим, что Дзюба и Медведев играли в FIFA 20 за сборную России.

Напомним, форвард "Зенита" принимал участие в "Самой быстрой лиге" по киберфутболу в спортивном симуляторе Pro Evolution Soccer 2020. В суперфинале турнира он проиграл игроку "Спартака-2" Николозу Кутателадзе по сумме двух матчей - 3:5 (1:3 и 2:2).

Ранее нападающий "Зенита" Даниил Шамкин поделился воспоминаниями о дебютном матче за сине-бело-голубых.

Фото: rfs.ru