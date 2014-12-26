Нападающий "Зенита" Артем Дзюба похвастался количеством забитых мячей в РПЛ

На его счету 19 забитых мячей и 9 голевых передач.

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба расположился на первом месте в рейтинге самых результативных игроков этого года в Российской Премьер-Лиге. На своей странице в Instagram он напомнил о количестве забитых мячах и успешных голевых передачах.

Когда говорят, что ты уже не тот. Артем Дзюба

Всего в чемпионате России футболист сыграл 27 матчей. На его счету 19 забитых мячей и 9 голевых передач.

На втором месте находится его одноклубник Сердар Азмун, который провел 24 матча. Он забил 15 мячей и совершил 20 голевых передач. Однако Азмуна признали лучшим футболистом года в РПЛ.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов