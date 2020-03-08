Артем Дзюба и его собака записали поздравление к 8 марта

Футболист "Зенита" назвал Международный женский день прекрасным праздником.

Форвард петербургского футбольного "Зенита" Артем Дзюба в своем инстаграм-аккаунте записал видео с поздравлениями в честь 8 марта. Футболист обратился к дорогим представительницам женского пола и назвал Международный женский день одним из самых крутых праздников, что есть в мире.

Во время записи видео любвеобильность проявилась у собаки игрока, усиленно требующей внимания.

Отметим, что ранее россиянок поздравили с 8 марта на Московском вокзале, а также и сам президент России Владимир Путин.

Видео: Instagram / @artem.dzyuba