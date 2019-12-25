Артем Дзюба и Сердар Азмун лидируют в списке бомбардиров чемпионата России

Игроки "Зенита" забили по 11 мячей и опережают Маркуса Берга из "Краснодара" на 2 гола.

Нападающие "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун поделили первое место в списке бомбардиров чемпионата России. Футболисты забили по 11 мячей. На третьем месте оказался Маркус Берг из "Краснодара" с отставанием в 2 гола. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

"Зенит" в этом сезоне оказался единственным клубом, два игрока которого оформили хет-трики: Дзюба забил три гола "Уфе", Азмун – "Уралу".

Иранец Сердар Азмун является самым бьющим игроком "Зенита" и девятым по счету по этому показателю в РПЛ (43 удара). Артем Дзюба второй в лиге по ударам из штрафных (38). Его опережает лишь Эсекиэль Понсе из "Спартака" (42 удара).

В этом сезоне у Дзюбы и Азмуна было по 16 явных голевых моментов. Это в разы больше чем у кого-либо.

Ранее болельщики "Зенита" признали Сутормина лучшим игроком декабря.

Фото: fc-zenit.ru