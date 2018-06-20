Петропавловку и арт-парк соединит подземный пешеходный переход

В городе на Неве появится дополнительная пешая зона.

В Смольном рассказали, что Петропавловскую крепость с новым арт-парком будет соединять подземный пешеходный мост. На данный момент проект усовершенствования территории представлен Владимиру Путину. Согласно распоряжению президента страны, участок будет создан от Мытнинской набережной до самого парка, а также пройдет через площадь академика Лихачева.

Благодаря данному объекту город получит дополнительное пространство для пеших прогулок туристов и местных жителей.

Ранее Piter.tv писал о том, что на месте судебного квартала в Петербурге построят парк по подобию "Зарядья".

Фото: Piter.tv