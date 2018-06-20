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Петропавловку и арт-парк соединит подземный пешеходный переход
Сегодня, 7:03
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lesjasap

Петропавловку и арт-парк соединит подземный пешеходный переход

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В городе на Неве появится дополнительная пешая зона.

В Смольном рассказали, что Петропавловскую крепость с новым арт-парком будет соединять подземный пешеходный мост. На данный момент проект усовершенствования территории представлен Владимиру Путину. Согласно распоряжению президента страны, участок будет создан от Мытнинской набережной  до самого парка, а также пройдет через площадь академика Лихачева.

Благодаря данному объекту город получит дополнительное пространство для пеших прогулок туристов и  местных жителей.

Ранее Piter.tv писал о том, что на месте судебного квартала в Петербурге построят парк по подобию "Зарядья".

Фото: Piter.tv

Местоположение на карте:

Теги: арт-парк, мытнинская набережная, петропавловская крепость, пешеходный переход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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