На территории Политехнического университета открыли арт-объект "Трансформатор идей"

Проект символизирует "усилитель" идей петербургских студентов.

Во дворе Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого установили арт-объект "Трансформатор идей", созданный студентами нескольких городских вузов. Об этом сообщается в ВК-сообществе "Новая культурная география СПб".

Куратором проекта в рамках проекта "Новая культурная география Санкт-Петербурга: арт-мастерские" выступил современный художник Артур Джаруллаев.Проект символизирует "усилитель" идей, через который проходят планы учащихся.

Трансформатор улавливает эти потоки и усиливает их, направляя на новые научные открытия и познание мира. отметили в посте

Ранее мы сообщили о том, что граффити с Маяковским в центре Петербурга заменили на простер фильма "Майор Гром".

Фото: пресс-служба проекта "Новая культурная география СПб"