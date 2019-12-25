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Граффити с Маяковским в центре Петербурга заменили на простер фильма "Майор Гром"
Сегодня, 8:05
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Граффити с Маяковским в центре Петербурга заменили на простер фильма "Майор Гром"

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Горожане возмутились исчезновению работы художника Романа Добро.

Петербуржцы заметили исчезновение граффити с портретом поэта Владимира Маяковского в лофт-проекте "Этажи". Изображение заменили на постер фильма "Гром: Трудное детство". Об этом сообщили в соцсетях.

О закрашивании своей работы 2018 года художник Роман Добро узнал от подписчиков, которые стали отмечать его на фото с заменившей граффити рекламой.  

Многие горожане остались недовольны уничтожением работы ради продвижения фильма и призвали вернуть уже полюбившуюся картину.

Ранее мы сообщили о том, что граффити с Маяковским в центре Петербурга заменили на простер фильма "Майор Гром".

Фото: Предоставлено Романом Добро 

Теги: владимир маяковский, граффити, искусство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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