Петербуржцы заметили исчезновение граффити с портретом поэта Владимира Маяковского в лофт-проекте "Этажи". Изображение заменили на постер фильма "Гром: Трудное детство". Об этом сообщили в соцсетях.
О закрашивании своей работы 2018 года художник Роман Добро узнал от подписчиков, которые стали отмечать его на фото с заменившей граффити рекламой.
Многие горожане остались недовольны уничтожением работы ради продвижения фильма и призвали вернуть уже полюбившуюся картину.
Ранее мы сообщили о том, что граффити с Маяковским в центре Петербурга заменили на простер фильма "Майор Гром".
Фото: Предоставлено Романом Добро
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