Горожане возмутились исчезновению работы художника Романа Добро.

Петербуржцы заметили исчезновение граффити с портретом поэта Владимира Маяковского в лофт-проекте "Этажи". Изображение заменили на постер фильма "Гром: Трудное детство". Об этом сообщили в соцсетях.

О закрашивании своей работы 2018 года художник Роман Добро узнал от подписчиков, которые стали отмечать его на фото с заменившей граффити рекламой.

Многие горожане остались недовольны уничтожением работы ради продвижения фильма и призвали вернуть уже полюбившуюся картину.

Ранее мы сообщили о том, что граффити с Маяковским в центре Петербурга заменили на простер фильма "Майор Гром".

Фото: Предоставлено Романом Добро