Art Weekend в Петербурге: находки и локации. Взгляд Piter.tv

В выходные в нашем прошел уже третий фестиваль современного искусства Art Weekend: его масштаб действительно внушает уважение.

В маршрут программы входят не только галереи, но и музеи, вузы, книжные магазины и даже кафе, которые открыты для синтеза с проектами в рамках современного искусства. Фестиваль прошел 16 и 17 октября в рамках Кураторского форума, в ходе которого проходили сеансы арт-терапии, лекции, дискуссии и мастер-классы.

Сама идея Art Weekend рассчитана на широкую аудиторию, рассказала Piter.tv в рамках пресс-тура куратор мероприятия и заведующая ГЦСИ филиала Русского музея Наталья Хвоенкова. В рамках таких инициатив город представляется не только как законодатель в "традиционном" искусстве, но и открытым к современности с её новыми формами. Рассказываем подробнее о нескольких новых точках в культурной географии, открывавшихся в рамках Art Weekend и доступных сейчас.

Например, азиатское бистро на Петроградской стороне, Большой проспект, 13/4. Здесь представлены картины молодых авторов, например как Вероника Ивашкевич, Наталья Хабарова. Для проекта Art Weekend в кафе была представлена работа "Источник" Анны Андржиевской и Вадима Кондакова. Эта инсталляция создавалась в бункере в Москве, который находится глубоко под землей – срифмовать с темой источника достаточно просто.

Другая остановка – в 3120 Gallery. Здесь, как мы рассказывали ранее, представлен проект "Двойное дыхание" Екатерины Соколовской и Павла Гражданского, который посвящен проблемам изоляции, взаимоотношения с людьми и тревожного состояния во время пандемии. Выставка состоит из трех частей: видеоарта, скульптуры и цифровой графики.

Видеоработа называется "Катя" – здесь будто раскрывается дыхание на фоне медитативных звуков. Эта воздушность постигается через панорамы природы и символизирует идею, повисшие смыслы в цифровом пространстве и постоянное обновлениюеинформации, которая сменяется во вкладке браузера айфона. Видеоарт постепенно перетекает в скульптурные объекты. Они являются отсылкой к массажному кабинету, которые рассчитаны на ощущение дуальности. С одной стороны, можно освободиться от тревожных состояний, но с другой стороны конструкции сделаны перекрученными, зажатыми и с использованием цепей. Авторы хотели показать, что физическое или духовное расслабление связано с зажатостью и скованностью.

Проект завершают цифровыми картинами, которые олицетворяют сжатость смыслов, ощущение наложение фотографий, воспоминаний или других идей. Этот коллаж показывает сгущение изображений, тревожного состояния момента здесь и сейчас.

Выставка "Sleepers club" Евгения Гаврилова в MYTH Gallery. Центральным произведением проекта стал сериал художника, который снимался во время пандемии. На базе этого сюжета, куратор разработал пространство, которое сможет сконцентрировать посетителя на звуке и некоторых образах, которые отображены в видеоряде.

В залах лежат 5 пар очков виртуальной реальности, где записаны разные треки, символизирующие фазы сна. Это опыт художника, который вы можете сопереживать, впадая в сновидение или депривацию.

Следующая выставка стала "Превращение как форма сопротивления" Хаима Сокола, которая проходила сразу на двух площадках "Anna Nova Gallery" и "Третье место". Художник в первом пространстве показывает в своих работах трансмутацию, никак биологический процесс превращения, а именно метафорический. Хаим Сокол чувствует дикость реальности и тревогу, в которой мы сейчас существуем, и для него выходом из этой ситуации становится превращение в животных и чаще всего птицы.

В пространстве представлено множество объектов, связанных с травматичными проблемами в истории – Холокост, Великая Отечественная война. Во многих экспозициях присутствует краски розовых оттенков, обозначающие норму и отклонение. Они одновременно определяют пол человека, а также и цвет квира и плоти.

В "Третьем месте", которое расположено в особняке Лопухиных-Нарышкиных, продолжается раскрытие идей художника. Он раскрывает историю безымянных людей, создававших дом для господ. На стене внутри здания распложена неоновая надпись "Un/Rene Sette" – она переводится как "чистая / нечистая страница".

Художник обнаружил словосочетание в схемах архивов инженеров, которые этим выражением обозначали места для концлагерей. В этом месте можно ощутить проблематику утилизации людей как индустрии военного времени.

Последняя точка нашего маршрута – Академия Штиглица с выставкой "Субкультурный ландшафт". Здесь расположены проекты студентов, которые в будущем могут существовать в городском пространстве. Идея заключается в симбиозе уличных перфомансов и паблик-арта.

О своей работе нам подробно рассказала студентка академии Ада Морозова: "Эта история индивидуальная, но при этом и всеобщая. Пространство города – это огромный организм, в котором легко потеряется и скрыться в толпе, упустить кого-то и не найти. Работа состоит из двух частей. Сначала будет перфоманс – зрители получают листовки с просьбой о помощи найти человека. На буклетах будет адрес, который приведет к объекту. Когда горожанин придет к объекту с вопросом, а кто этот потерявшийся, и в зеркале он увидит себя. Мы все немного потерялись, и растворились в потоке, и нужно вспоминать про себя и находить себя"

Материал подготовила Анастасия Косичкина при участии Федора Быкова, Piter.tv