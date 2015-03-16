В 3120 Gallery откроется выставка Екатерины Соколовской и Павла Гражданского "Двойное дыхание"

Открытие состоится 24 сентября. Выставка будет открыта до 17 октября этого года.

Уже сегодня, 24 сентября, в 19:00 в петербургской галерее 3120 Gallery состоится открытие выставочного проекта Екатерины Соколовской и Павла Гражданского "Двойное дыхание", сообщили в пресс-службе площадки.

Художники, обращаясь к работе со скульптурой, графикой и видео, предлагают петербуржцам порассуждать о тревожности, человеческих связях, телесных переживаниях выхода из закрытого состояния. Проект наводит на ряд вопросов: каким образом тревожность вписана в новую повседневность? может ли она преодолеваться при помощи документации и наблюдения, концептуализации и обсуждений? Авторы представят фильтры и края фиксации, общие для всех и личные для каждого.

Скульптура предлагает взаимодействие, в котором телесное напряжение, свойственное социальному дистанцированию, может быть снято через сдавливание, проскальзывание и легкие касания. В видеоработе пространство тревоги вскрывается и осмысляется в медитативном звучании, которое сопровождает потоки созависимостей и перемежающихся образов, связанных дыханием. Коллаж символизирует зависший момент и пребывание, расширяющее тело в соотношения шумов и журчащих вибраций.

Вход на открытие свободный, но по регистрации.

Ранее мы писали, что к юбилею Юрия Бутусова 24 сентября открывается фотовыставка.

Фото: пресс-служба 3120 Gallery