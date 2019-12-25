  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Аршавин заявил, что у "Зенита" проблемы с нападением
Вчера, 22:19
102
smirenny

Аршавин заявил, что у "Зенита" проблемы с нападением

0 0

Также, по мнению футболиста, проблемы имеются с фланговыми полузащитниками.

Во вторник, 2 ноября, Андрей Аршавин высказал свое мнение о кадровых проблемах "Зенита", сообщил "МатчТВ".

Футболист отметил, что проблемы имеются в линии атаки, а также с фланговыми полузащитниками. Так, на данный момент в полузащите стоит только травмированный Малком. А при отсутствии Сердара Азмуна и Артема Дзюбы на замену выходит Андрей Мостовой, который не является нападающим. 

К такому выводу футболист пришел в преддверии решающих матчей Лиги чемпионов.

Ранее мы писали, что Дзюба и Азмун остались вне заявки "Зенита" на матч с "Химками".

Фото: ВКонтакте/WORLD GROUP | FIFA MOBILE | FIFA 19

Теги: андрей аршавин, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии