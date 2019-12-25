Дзюба и Азмун остались вне заявки "Зенита" на матч с "Химками"

Выездная игра начнется в 14:00.

Объявлен стартовый состав петербургского ФК "Зенит" на предстоящий матч 13-го тура российского футбольного первенства против клуба "Химки". Выездная игра начнется в 14:00. Вне заявки на матч остались Малком, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе. В воротах появится Михаил Кержаков, в защите – Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен и Дуглас Сантос. В полузащите и нападении – Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Далер Кузяев.

В запасе – Лунев, Васютин, Прохин, Чистяков, Круговой, Барриос, Шамкин.

Напомним, "Зенит" сыграет в белой форме, вратарь — в зеленом свитере; "Химки" — в красно-черной форме, а вратарь — в черном. Игра пройдет без зрителей.

Фото: Piter.tv