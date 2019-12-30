Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из коттеджа матери

Экс-супруга футболиста должна съехать до 1 марта.

Бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина получила уведомление о выселении из коттеджа на Горной улице в Петербурге. На своей странице в Instagram она с грустью назвала это подарком на день рождения дочери Есении, которой 11 февраля исполнится три года.

"Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки", - подписала снимок Алиса.

В уведомлении сказано, что на принадлежащей матери Андрея Аршавина жилплощади женщина вместе с детьми проживает незаконно. В связи с этим Татьяна Ивановна, которая живет сейчас на Выборгском шоссе, просит освободить ее дом до 1 марта.

Напомним, Алиса и Андрей поженились в 2016 году, когда женщина была глубоко беременна Есенией. После этого момента прошло чуть больше года, когда пара объявила о расставании. Потом Казьмина передумала и вновь сошлась с Аршавиным, через год они все-таки развелись. Причиной развода Алиса назвала многочисленные измены мужа.

Ранее Аршавин предсказал "другой футбол" "Зенита" после возвращения Малкома и Кокорина.

Фото: Instagram / kazmina_alisia__mb