Аршавин предсказал "другой футбол" "Зенита" после возвращения Малкома и Кокорина

Больше всего футболист верит в Кокорина.

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о своем видении игры петербургского клуба. Мысли футболиста опубликовал ресурс "Чемпионат".

Аршавин отметил, что чаще всего говорит именно о "Зените", когда появляется на телевидении, и подчеркнул, что команда играет в простой футбол. Не выдающуюся, но результативную игру футболист назвал вопросом подбора игроков.

Когда, надеюсь, появятся Малком и Кокорин, то и "Зенит" начнёт играть в другой футбол. – сказал Аршавин.

Футболист выразил надежду, что Кокорин сможет вернуться на свой уровень и стать игроком "Зенита", который умеет отдавать "тонкий пас". Для его согруппников обучаться этому может быть поздно.

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Фото: Piter.TV