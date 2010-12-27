За командой значится 1470 очков.

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА. В активе российской команды сейчас 1470 очков. Информация об этом размещена на официальном сайте международной федерации футбола.

Спортсменам удалось удержать планку, которую они достигли в конце ноября. Количество баллов также осталось неизменным. Ранее команда занимала 37-ую позицию рейтинга.

Впереди РФ в списке Бельгия, Франция, Бразилия, Англия, Уругвай, Хорватия и другие страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что сборная России по футболу проведет четыре товарищеских матча перед Евро-2020.

Фото: сайт Сборной России по футболу

