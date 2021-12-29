Аршавин стал заместителем гендиректора сине-бело-голубых

Он продолжит тренировать воспитанников "Газпром-Академии".

Бывшей спортсмен Андрей Аршавин получил новую должность в "Зените". Теперь он заместитель гендиректора петербургской команды. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на генерального директора клуба.

Известно, что Аршавин в течение 1,5 лет занимал пост директора департамента по развитию молодежного футбола. Предполагается, что бывший футболист сине-бело-голубых продолжить заниматься детско-юношеским футболом и приведет своих воспитанников "Газпром-Академии" в основной состав.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Аршавин оценил возможность стать спортивным директором "Зенита". Предыдущим спортивным директором "Зенита" был аргентинец Хавьер Рибалта. Он покинул клуб в апреле 2021 года.

Фото: Piter.tv