Аршавин оценил возможность стать спортивным директором "Зенита"

По его словам, шансы такие же, как у любого другого претендента на пост в клубе.

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Аршавин оценил возможность стать спортивным директором сине-бело-голубых. Его слова приводит портал "СпортЭксперт".

По мнению Аршавина, вероятность назначения на эту должность у него такая же, как у любого другого человека, который претендует на вакантный пост. Он также заявил, что высказал свою позицию по этому поводу, однако не стал сообщаться подробности.

Предыдущим спортивным директором "Зенита" был аргентинец Хавьер Рибалта. Он покинул клуб в апреле 2021 года.

Ранее Аршавин поделился воспоминаниями о матче против Нидерландов на Евро-2008.

Видео: sportexpert.ru