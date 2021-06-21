Аршавин поделился воспоминаниями о матче против Нидерландов на Евро-2008

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о матче четвертьфинала чемпионата Европы-2008 против сборной Нидерландов. Об этом он рассказал в интервью порталу "СпортЭксперт".
Матч между Россией и Нидерландами в рамках четвертьфинала Евро-2008 завершился победой команды Гуса Хиддинка со счетом 3:1. Аршавин в дополнительное время отметился забитым мячом и голевой передачей.
Всегда важно, кто находится вокруг тебя. Может, я и решал какие-то эпизоды. Но если бы у меня не было сильных партнеров по команде, то и результата бы не было.
Андрей Аршавин, экс-нападающий сборной России
Ранее Аршавин поделился ожиданиями от матча Россия - Дания на Евро-2020.
Видео: sportexpert.ru
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