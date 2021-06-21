Аршавин поделился ожиданиями от матча Россия - Дания на Евро-2020

По его словам, россиянам может помочь быстрый гол в начале встречи.

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча между Россией и Данией в рамках группового этапа чемпионата Европы. Его слова приводит портал "СпортЭксперт".

По мнению Аршавина, несмотря на очковый перевес в пользу россиян, по игре датчане выглядят фаворитами матча. Он считает, что если команда Станислава Черчесова забьет быстрый гол в начале встречи, то это поменяет всю игру.

Как это сделать? Наверное, со стандарта или кто-то из наших убежит... Трудно прогнозировать! Никто не знал, что Дания забьет Бельгии в самом начале матча. Почему такого не произойдет в игре против нашей команды? Только если мы забьем первыми! Андрей Аршавин, экс-нападающий сборной России

Матч между Россией и Данией пройдет 21 июня в Копенгагене на стадионе "Паркен", начало встречи в 22:00. По итогам двух матчей россияне набрали три очка и занимают второе место в группе B. Датчане находятся на четвертом месте с нулем в графе очков.

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Видео: sportexpert.ru