Составлена десятка самых обсуждаемых персон сборной России по футболу

Рейтинг возглавил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Составлен список из десяти самых обсуждаемых персон сборной России по футболу. Лидирующую позицию занял главный тренер команды Станислав Черчесов. Об этом сообщила пресс-служба соцсети "Одноклассники".

Остальные девять мест заняли футболисты. Второе место занял капитан сборной Артем Дзюба. В топ-3 также попал полузащитник Алексей Миранчук. Пятерку лидеров замкнули защитники Марио Фернандес и Дмитрий Баринов.

В десятке также оказались Роман Зобнин, Александр Соболев, Далер Кузяев, Матвей Сафонов и Магомед Оздоев.

При этом ни один игрок сборной России не попал в десятку самых обсуждаемых на Евро-2020. Первое место в этом рейтинге занял бельгиец Ромелу Лукаку. За ним расположились датчанин Кристиан Эриксен и чех Патрик Шик.

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Фото: Instagram / teamrussia