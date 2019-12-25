Аршавин поделился мнением о решении Анюкова завершить карьеру

Экс-защитник "Зенита" планирует стать тренером.

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Аршавин в интервью телеканалу "Матч ТВ" прокомментировал решение защитника Александра Анюкова завершить игровую карьеру.

Анюков мог еще поиграть, но это его решение. Может быть, у него есть другие, нефутбольные причины, по которым он хочет вернуться в Петербург. Мы должны принять это решение. Тишина и спокойствие в его углу всегда приходят на ум, а Саша был малословным. Андрей Аршавин, экс-полузащитник "Зенита"

Также Аршавин рассказал об одном из ярких игровых моментов в карьере защитника. По его словам, Анюков всегда орал на Владислава Радимова, бывшего полузащитника петербургской команды, когда "тот отдавал ему пас в аут".

Напомним, Александр Анюков играл в "Зените" с 2005 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал пятикратным чемпионом России, завоевал четыре Суперкубка и два Кубка страны, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ Анюков выступал за "Крылья Советов" на правах аренды. Он провел 18 матчей, получил пять желтых и одну красную карточку.

Ранее мы писали, что Александр Анюков завершил игровую карьеру. Он планирует вернуться в Петербург и заняться тренерской деятельностью.

Фото: fc-zenit.ru