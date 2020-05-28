Анюков объявил о завершении карьеры

Он вернется в Петербург и займется тренерской деятельностью.

Защитник "Зенита" Александр Анюков, выступавший на правах аренды в "Крылья Советов", завершил игровую карьеру. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Самары на официальном сайте.

Футболист не стал продлевать соглашение с "Крыльями Советов", которое истекает в конце мая. В ближайшее время Анюков вернется в Петербург и сосредоточится на тренерской деятельности. Защитник поблагодарил бывших партнеров по команде, тренерский штаб и болельщиков за их поддержку в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Для меня это был особенный вызов – после стольких лет в "Зените" я вновь вернулся в Самару, мой родной город, где я начинал свой путь в профессиональном футболе, где достиг своих первых успехов, где познал радость побед и почувствовал любовь болельщиков к родному клубу. Александр Анюков, экс-защитник "Крыльев Советов"

Напомним, Александр Анюков играл в "Зените" с 2005 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал пятикратным чемпионом России, завоевал четыре Суперкубка и два Кубка страны, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне РПЛ Анюков провел 18 матчей, получил пять желтых и одну красную карточку.

Ранее агент нападающего "Херенвена" Митчелла Ван Бергена прокомментировал слухи об интересе "Зенита".

Видео: YouTube / PFC Krylia Sovetov Samara, Zenit Football Club