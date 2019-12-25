Агент Ван Бергена прокомментировал слухи об интересе "Зенита"

За форвардом из Голландии следят многие европейские клубы.

Санти Колк, агент нападающего "Херенвена" Митчелла Ван Бергена, в интервью агентству Sport24 прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к его клиенту.

Я не разговаривал с "Зенитом" по поводу Митчелла. Но не могу подтвердить, что это неправда, потому что за игроком следят многие крупные клубы в Европе. На данный момент никто из клуба не связывался со мной. Санти Колк, футбольный агент

Митчелл Ван Берген играет за "Херенвен" с августа 2018 года. В минувшем сезоне чемпионата Голландии форвард провел 25 матчей и забил пять голов. Турнир был досрочно завершен из-за эпидемии коронавируса, все результаты аннулированы.

Ранее мы писали, что полузащитник "Зенита" Олег Шатов договорился с "Рубином" о переходе этим летом.

Фото: Twiter / @JuzztFootball