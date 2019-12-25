Андрей Аршавин и Сергей Семак вступают в состав правления футбольного клуба "Зенит"

"Зенит" объявил о новом составе правления клуба, в котором теперь будут работать бывший футболист сборной России Андрей Аршавин и главный тренер команды "Зенит" Сергей Семак. Председателем правления назначен гендиректор клуба Александр Медведев.
Новая структура правления также включает следующих членов:
- Александр Васильев — заместитель гендиректора по безопасности и защите информации;
- Жанна Дембо — директор по коммуникациям;
- Олег Задубровский — директор юридического департамента;
- Владимир Литвинов — заместитель гендиректора по инфраструктуре;
- Алексей Пак — директор коммерческого департамента;
- Максим Погорелов — заместитель гендиректора—исполнительный директор.
Андрей Аршавин имеет богатую футбольную карьеру: он выступал за "Зенит" с 1999 по 2008 год и с 2013 по 2015 год, а также играл за "Арсенал" (Лондон), "Кубань" (Краснодар) и "Кайрат" (Казахстан). После завершения игровой карьеры он вернулся в "Зенит" в качестве спортивного функционера. С января 2022 года он занимает должность заместителя гендиректора по спортивному развитию.
В текущем сезоне 2022/23 команда "Зенит" стала победителем чемпионата России.
Ранее сообщалось, что "Зенит" объявил о трансфере защитника Эраковича
Фото: Piter.TV
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