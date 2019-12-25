Андрей Аршавин и Сергей Семак вступают в состав правления футбольного клуба "Зенит"

Состав правления "Зенита" поменялся. Теперь туда вошли бывший игрок команды Андрей Аршавин и тренер Сергей Семак

"Зенит" объявил о новом составе правления клуба, в котором теперь будут работать бывший футболист сборной России Андрей Аршавин и главный тренер команды "Зенит" Сергей Семак. Председателем правления назначен гендиректор клуба Александр Медведев.

Новая структура правления также включает следующих членов:

Александр Васильев — заместитель гендиректора по безопасности и защите информации;

Жанна Дембо — директор по коммуникациям;

Олег Задубровский — директор юридического департамента;

Владимир Литвинов — заместитель гендиректора по инфраструктуре;

Алексей Пак — директор коммерческого департамента;

Максим Погорелов — заместитель гендиректора—исполнительный директор.

Андрей Аршавин имеет богатую футбольную карьеру: он выступал за "Зенит" с 1999 по 2008 год и с 2013 по 2015 год, а также играл за "Арсенал" (Лондон), "Кубань" (Краснодар) и "Кайрат" (Казахстан). После завершения игровой карьеры он вернулся в "Зенит" в качестве спортивного функционера. С января 2022 года он занимает должность заместителя гендиректора по спортивному развитию.

В текущем сезоне 2022/23 команда "Зенит" стала победителем чемпионата России.

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Фото: Piter.TV