  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Андрей Аршавин и Сергей Семак вступают в состав правления футбольного клуба "Зенит"
Сегодня, 12:33
95
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Андрей Аршавин и Сергей Семак вступают в состав правления футбольного клуба "Зенит"

0 0

Состав правления "Зенита" поменялся. Теперь туда вошли бывший игрок команды Андрей Аршавин и тренер Сергей Семак

"Зенит" объявил о новом составе правления клуба, в котором теперь будут работать бывший футболист сборной России Андрей Аршавин и главный тренер команды "Зенит" Сергей Семак. Председателем правления назначен гендиректор клуба Александр Медведев.

Новая структура правления также включает следующих членов:

  •         Александр Васильев — заместитель гендиректора по безопасности и защите информации;
  •         Жанна Дембо — директор по коммуникациям;
  •         Олег Задубровский — директор юридического департамента;
  •         Владимир Литвинов — заместитель гендиректора по инфраструктуре;
  •         Алексей Пак — директор коммерческого департамента;
  •         Максим Погорелов — заместитель гендиректора—исполнительный директор.

Андрей Аршавин имеет богатую футбольную карьеру: он выступал за "Зенит" с 1999 по 2008 год и с 2013 по 2015 год, а также играл за "Арсенал" (Лондон), "Кубань" (Краснодар) и "Кайрат" (Казахстан). После завершения игровой карьеры он вернулся в "Зенит" в качестве спортивного функционера. С января 2022 года он занимает должность заместителя гендиректора по спортивному развитию.

В текущем сезоне 2022/23 команда "Зенит" стала победителем чемпионата России.

Ранее сообщалось, что "Зенит" объявил о трансфере защитника Эраковича

Фото: Piter.TV

 

Теги: аршавин, зенит, семак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии