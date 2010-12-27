Петербуржец попытался пронести в суд в носках нож, штопор и пилку

Зачем ему все эти вещи в суде, мужчина отказался объяснять.

Петербуржец пришел в Третий Кассационный суд общей юрисдикции с арсеналом оружия. При этом, при просьбе выложить все металлические предметы, ответил, что таковых не имеет. Об этом сообщили в в УФССП России по Санкт-Петербургу.

В ходе осмотра у мужчины нашли в носках электрошокер и нож, при дальнейшем осмотре обнаружили штопор и пилку. Зачем ему все эти вещи в суде, мужчина отказался объяснять.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении, после чего его передали сотрудникам полиции.

Суд рассмотрит дело о мошенничестве с землями во Всеволожском районе.

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