Арнольд Шварценеггер прибыл в Петербург

Актер готовится выступить на бизнес-форуме.

3 октября в Северную столицу прилетел голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Об этом сообщило издание 78.ru.

Журналисты засняли актера в момент, когда он выходил из отеля в центре Петербурга к автомобилю со своей охраной.

Шварценеггер выступит на "Synergy Global Forum", который стартует завтра, в качестве хедлайнера. Организаторы мероприятия пригласили актера, посчитав его опыт полезным для других участников: свой первый миллион Шварценнегер заработал в 30 лет, а также он умеет инвестировать в недвижимость и крупные акции.

Ранее мы писали, что Шварценеггер встретится в Петербурге с преданным фанатом.

Фото: 78.ru