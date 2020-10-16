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Армяне перекрыли трассу между Францией и Бельгией из-за ситуации в Карабахе

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На место акции выехали отряды французского спецназа.

Живущие во Франции армяне перекрыли трассу между Францией и Бельгией из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает новостной портал Armenia Today.

Из-за акции на дороге появилась огромная пробка. На месте события видны флаги Армении.

Известно, что на место акции выехали отряды французского спецназа.

Ранее мы писали, что работники ресторанов частично перекрыли кольцевую дорогу вокруг Парижа.

Видео: Facebook / Armenia Today - հայերեն

Теги: армения, нагорный карабах, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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Сегодня 12:28

В России и без спецназа этот вапрос легко решили бы

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