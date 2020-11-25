Подразделения армянской армии покинули Кельбаджарский район.

Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха. Информация об этом появилась на сайте Минобороны страны.

Чтобы обеспечить движение техники по району были завершены инженерные работы. В данный момент ведется разминирование, подготавливаются горные дороги.

Известно, что подразделения армянской армии покинули Кельбаджарский район. Один офицеров мотострелковой дивизии Армении отметил, что они во время отхода подорвут все блокпосты, чтобы они не достались азербайджанцам.

Ранее Сергей Шойгу призвал исключить провокации в Нагорном Карабахе.

Видео: Youtube/Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi