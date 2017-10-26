Госпитализация Армена Джигарханяна: последние новости

В Интернете появились слухи о том, что Джигарханян впал в кому.

В Сети появились последние новости о состоянии здоровья Армена Джигарханяна. Напомним, вчера актера экстренно госпитализировали в одну из московских больниц.

В Интернете появились слухи о том, что Джигарханян впал в кому. Однако друг артиста, Артур Согомонян, сообщил СМИ, что Армен Борисович находится в сознании. Он подхватил вирус, и ему понадобилась помощь специалистов.

С его букетом болезней мы боимся, что могут быть какие-нибудь осложнения. Поэтому мы решили, что ему лучше быть под присмотром врачей, заодно он обследуется. Артур Согомонян, друг Джигарханяна.

Актера уже обследовали, и не выявили серьезных проблем со здоровьем. По прогнозам врачей, Джигарханян сможет вернуться к работе уже на следующей неделе.

Фото: ВКонтакте.