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Госпитализация Армена Джигарханяна: последние новости
Сегодня, 10:48
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alexandra08
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Госпитализация Армена Джигарханяна: последние новости

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В Интернете появились слухи о том, что Джигарханян впал в кому.

В Сети появились последние новости о состоянии здоровья Армена Джигарханяна. Напомним, вчера актера экстренно госпитализировали в одну из московских больниц.

В Интернете появились слухи о том, что Джигарханян впал в кому. Однако друг артиста, Артур Согомонян, сообщил СМИ, что Армен Борисович находится в сознании. Он подхватил вирус, и ему понадобилась помощь специалистов.

С его букетом болезней мы боимся, что могут быть какие-нибудь осложнения. Поэтому мы решили, что ему лучше быть под присмотром врачей, заодно он обследуется.

Артур Согомонян, друг Джигарханяна.

Актера уже обследовали, и не выявили серьезных проблем со здоровьем. По прогнозам врачей, Джигарханян сможет вернуться к работе уже на следующей неделе.

Фото: ВКонтакте.

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Категории: Новости России

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