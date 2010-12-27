Актер Армен Джигарханян госпитализирован в Москве

Актер Армен Джигарханян доставлен в больницу с инфарктом.

Актер Армен Джигарханян был госпитализирован с инфарктом в Москве. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Медузу".

Источники агентства в медицинских кругах сообщили, что актер находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако друг актера Артур Согомонян рассказал РИА "Новости", что Джигарханян "чувствует себя не очень хорошо, но ничего критического". По его словам, Джигарханян проходит в больнице "обследования и профилактику".

Армену Джигарханяну 82 года, он руководит Московским драматическим театром. Он известен по ролям в фильмах "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца" и многим другим.

Фото: hotnews_2018_rus•