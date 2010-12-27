Армейцы с Невы уверенно обыграли "Динамо" в матче КХЛ

СКА победил московский клуб со счетом 4:1.

Первую шайбу забросил на 15-й минуте встречи форвард СКА Йори Лехтеря. Второй период завершился ничьей – 1:1. Точными ударами отметились Евгений Кетов и Андре Петерссон. Разница в счете увеличилась на 49-й минуте: шайбу забросил Сергей Плотников, а за три минуты до финальной сирены дубль оформил Лехтеря.

Отметим, что победа над москвичами стала второй в регулярном чемпионате для армейского коллектива. В начале сентября СКА победил со счетом 2:0.

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Фото: vk.com/ska