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Армейцы с Невы уверенно обыграли "Динамо" в матче КХЛ
Сегодня, 19:15
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arteliseev

Армейцы с Невы уверенно обыграли "Динамо" в матче КХЛ

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СКА победил московский клуб со счетом 4:1.

Первую шайбу забросил на 15-й минуте встречи форвард СКА Йори Лехтеря. Второй период завершился ничьей – 1:1. Точными ударами отметились Евгений Кетов и Андре Петерссон. Разница в счете увеличилась на 49-й минуте: шайбу забросил Сергей Плотников, а за три минуты до финальной сирены дубль оформил Лехтеря.

Отметим, что победа над москвичами стала второй в регулярном чемпионате для армейского коллектива. В начале сентября СКА победил со счетом 2:0.

Ранее мы сообщали, как футбольный "Зенит"-2 разошелся миром с "Ленинградцем".

Фото: vk.com/ska

Теги: кхл, ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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