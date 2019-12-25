Компанию обвиняют в непрозрачной торговой политике, которая "вводит в заблуждение по вопросам социальной ответственности и этики".

Компанию Armani оштрафовали на €3,5 млн за недобросовестность. Об этом сообщает агентство ANSA.

Решение о штрафе приняло итальянское надзорное ведомство за конкурентоспособностью на рынке. Отмечается, что Armani ведет непрозрачную торговую политику, которая "вводит в заблуждение по вопросам социальной ответственности и этики". По данным агентства, речь идет о гарантиях прав трудящихся на нанимаемых и вторичных предприятиях, работающих по заказам.

Ранее в Госдуме напомнили о штрафах за кормление голубей у дома.

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