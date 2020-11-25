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Аркадий Ротенберг объявил себя владельцем дворца в Геленджике

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Об этом миллиардер заявил главреду Mash.

Аркадий Ротенберг объявил себя владельцем дворца в Геленджике. 

Вы точно этого ждали. Ладно, не будем тянуть — мы знаем, чей это дворец в Геленджике

сообщение Telegram-канала Mash

Ранее журналисты разместили ролик с видеопрогулкой по стройке здания. Они попросили владельца особняка связаться с ними. В результате корреспондентам ответил предприниматель. Аркадий Ротенбург уточнил, что именно ему принадлежит дом на мысе.

Кремль отказался комментировать публикацию о стройке во дворце под Геленджиком.

Видео: YouTube / Mash Video

Теги: аркадий ротенберг, геленджик, дворец
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Коновалов Максим
Сегодня 15:04

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