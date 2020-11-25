Аркадий Ротенберг объявил себя владельцем дворца в Геленджике.
Вы точно этого ждали. Ладно, не будем тянуть — мы знаем, чей это дворец в Геленджике
сообщение Telegram-канала Mash
Ранее журналисты разместили ролик с видеопрогулкой по стройке здания. Они попросили владельца особняка связаться с ними. В результате корреспондентам ответил предприниматель. Аркадий Ротенбург уточнил, что именно ему принадлежит дом на мысе.
Кремль отказался комментировать публикацию о стройке во дворце под Геленджиком.
Видео: YouTube / Mash Video
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