Об этом миллиардер заявил главреду Mash.

Аркадий Ротенберг объявил себя владельцем дворца в Геленджике.

Вы точно этого ждали. Ладно, не будем тянуть — мы знаем, чей это дворец в Геленджике сообщение Telegram-канала Mash

Ранее журналисты разместили ролик с видеопрогулкой по стройке здания. Они попросили владельца особняка связаться с ними. В результате корреспондентам ответил предприниматель. Аркадий Ротенбург уточнил, что именно ему принадлежит дом на мысе.

Кремль отказался комментировать публикацию о стройке во дворце под Геленджиком.

Видео: YouTube / Mash Video