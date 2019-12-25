Архив РАН планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году

Для этого потребуется 893 млн рублей из федерального бюджета.

Новое здание архива Российской академии наук в Московском районе должны ввести в эксплуатацию в 2021 году. Проект представило Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), сообщила "Фонтанка.ру".

Строительство должно было начаться еще в 2012 году, но по факту началось в 2016. Здание площадью 18 тыс. кв. метров появится на перекрестке Киевской и Заозерной улиц. Ранее там располагались Бадаевские склады.

На отделочные работы, системы вентиляции и другие оставшиеся работы ФАНО предлагает выделить до конца 2020-го года из федерального бюджета почти 900 млн рублей.

Новое здания необходимо из-за увеличения объема хранения научных документов и материалов. Кроме того, важно сохранить особо ценных документы XV-XVII веков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у Кунсткамеры появится многофункциональный научно-хранительский центр.

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