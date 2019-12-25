Архитектурные бюро из Петербурга выиграли Всероссийский конкурс на лучший проект здания ЦРБ

Участникам необходимо было спроектировать здание больницы на 80, 240 и 400 коек.

Несколько проектных организаций из Петербурга стали победителями Всероссийского открытого публичного конкурса на лучшее архитектурное решение для строительства центральной районной больницы. Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета по градостроительству и архитектуре.

Задание заключалось в разработке проекта ЦРБ на 80, 240 и 400 коек. Перед конкурсантами стояла непростая задача объединения поликлиники, стационара, инфекционного отделения, станции скорой помощи и ряда других объектах в единый комплекс. В составе экспертной комиссии находились 13 профессионалов в области строительства объектов здравоохранения, в том числе, президент Союза архитекторов России, Народный архитектор России Николай Шумков.

В общей сложности за победу боролись 12 участников. Члены жюри отдали предпочтение трем петербургским организациям - ООО "Темп-Проект", ООО Архитектурное бюро "Студия 44" и ООО "Профиль". Отметим, что работа последнего участника выиграла в номинации "Лучший проект центральной районной больницы проектной мощностью на 400 коек".

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Фото: Пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга