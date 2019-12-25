Архитекторы и урбанисты составили рейтинг лучших проектов города

Архитекторы и урбанисты собрались и обсудили наиболее значимые проекты, которые появились в Петербурге за последние 20 лет.
Так, в топе значатся "Новая Голландия", "Лахта Центр", Невская ратуша, ЗСД и новый терминал Пулково – это самые важные объекты. В список внесли и Ц "Галерея", кампус Высшей школы менеджмента СПбГУ, здание банка "Санкт-Петербург" на Малоохтинской набережной, а также Кронштадт и единый кампус СПбГУ.
Ранее мы писали, что блогер Варламов похвалил три общественных пространства в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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