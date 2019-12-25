Архитекторы Петербурга раскритиковали многоэтажные паркинги

Девятиэтажный гараж собираются встроить в будущее офисное здание в виде дома-утюга на пересечении Богатырского и проспекта Испытателей. Заказчик – ООО "Мегалит–Охта Групп" возводит рядом крупный жилой массив. Однако, архитекторы оказались против многоэтажных парковок.
Попробуйте сесть за руль и по вот этому серпантину заехать на девятый этаж. Это же безумие.
Олег Харченко, архитектор
Харченко выразил опасение, что водители даже не будут пытаться туда заезжать, а просто будут оставлять автомобили на газонах.
Его поддержал другой зодчий, Владимир Линов: комфортными считаются паркинги высотой не более четырёх этажей. Однако по нормам разрешено до 9 этажей, поэтому переубедить заказчика в обратном будет трудно.
Жители "Триумф Парка" не собираются отдавать парковку под строительство нового дома.
Фото: pixabay
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