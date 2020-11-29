Петербургские архитекторы предложили сделать пешеходным проспект Энтузиастов

Конкурс “Ресурс периферии” стартовал 1 декабря прошлого года.

В Петербурге подвели итоги конкурса "Ресурс периферии", в рамках которого участники презентовали свои проекты по благоустройству Красногвардейского района, передаёт пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Победителями конкурса стали петербургские архитекторы. Они предложили создать общественное пространство, которое состоит из скверов, бульвара, набережной и парка. Также архитекторы предложили сделать проспект Энтузиастов пешеходным.

Конкурс "Ресурс периферии" стартовал 1 декабря прошлого года, призовой фонд которого составляет 1,5 млн. рублей.

Лучшие предложения станут основой для обсуждения и включения в планы и программы поэтапной реализации отметили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

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Фото: kgainfo.spb.ru