Петербургские архитекторы предложили сделать пешеходным проспект Энтузиастов

В Петербурге подвели итоги конкурса "Ресурс периферии", в рамках которого участники презентовали свои проекты по благоустройству Красногвардейского района, передаёт пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.
Победителями конкурса стали петербургские архитекторы. Они предложили создать общественное пространство, которое состоит из скверов, бульвара, набережной и парка. Также архитекторы предложили сделать проспект Энтузиастов пешеходным.
Конкурс "Ресурс периферии" стартовал 1 декабря прошлого года, призовой фонд которого составляет 1,5 млн. рублей.
Лучшие предложения станут основой для обсуждения и включения в планы и программы поэтапной реализации
отметили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.
Ранее мы писали, что Главгосэкспертиза одобрила проект новой ледовой арены на месте СКК "Петербургский".
Фото: kgainfo.spb.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все