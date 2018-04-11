Архитектор объяснил трещины на колоннах собора на Долгоозерной улице

Храм ввели в эксплуатацию Госстройнадзором в декабре 2020 г.

В понедельник, 28 июня, петербуржцы заметили трещина в колоннах собора Сошествия Святого Духа на апостолов на пересечении Долгоозерной и Планерной улиц, передает "Фонтанка".

По словам автора проекта Максима Атаянца, это произошло из-за нарушения технологии строительства, но волноваться пока не о чем – угроза безопасности отсутствует, "на голову ничего не упадет, будет все приведено в порядок".

Атаянц пояснил, что собор пока не готов, его будут доделывать еще пару лет.

У первых восьми колонн обнаружили нарушение технологии, из-за которого треснул верхний облицовочный слой. Это не сама колонна треснула, только "корочка". Треснули внешние кольца. На остальных колоннах этого нет. Эти места будут заменять Максим Атаянц

Дефекты планируют устранить в текущем сезоне, затем придадут колоннам цвет и фактуру. По словам архитектора, специалисты не успели сделать крофлю при консервации на зиму. В случае если обнаружатся недостатки, их устранят будущей весной.

Атаянц уточнил, что внешний облик собора еще далек до того, как он будет выглядеть по завершении строительства.

Издание отмечает, что разрешение на ввод здания в эксплуатацию было получено в конце 2020 года.

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Фото: vk.com/sosedi_kvartala_primorskiy