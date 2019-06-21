Автор проекта реконструкции Сенной площади Евгений Рапопорт скончался в Петербурге

Авторству архитектора принадлежит немало масштабных проектов в Северной столице.

Во вторник, 1 августа, в своей квартире в Петербурге скончался архитектор Евгений Рапопорт. Выдающемуся специалисту было 89 лет. Об этом сообщила "Фонтанка".

Рапопорт признан заслуженным архитектором РСФСР. Также он являлся профессором кафедры архитектуры Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Авторству архитектора принадлежит немало масштабных проектов в Северной столице. Именно Рапопорт продумал реконструкцию Сенной площади, а также станции метро "Крестовский остров" и комплекса домов на углу Гражданского проспекта и проспекта Просвещения.

Также 1 августа в Петербурге ушёл из жизни советский и российский композитор Александр Колкер.

Фото: Российская академия художеств