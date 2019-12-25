Археологии нашли монету 17 века на территории Выборгского замка

Ее планируют включить в основную экспозицию музея.

В среду, 24 марта, сотрудники Выборгской археологической экспедиции, работающие в Выборгском замке, нашли уникальную монету времен королевы Кристины Шведской. Об этом сообщила "Газета Выборг".

Монета была обнаружена в ходе раскопок в нижнем дворе музея. По размерам она совпадает с современной пятирублевкой. Сейчас находку восстанавливают, приводят наружный слой в надлежащий вид. Планируется, что монета войдет в основную экспозицию Выборгского замка.

Отметим, что королева Кристина, похороненная в Римском мобиле Святого Петра, правила в 17 веке в Швеции.

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Фото: Официальный сайт МО "Город Выборг"