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Археологии нашли монету 17 века на территории Выборгского замка
Сегодня, 9:41
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Археологии нашли монету 17 века на территории Выборгского замка

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Ее планируют включить в основную экспозицию музея.

В среду, 24 марта, сотрудники Выборгской археологической экспедиции, работающие в Выборгском замке, нашли уникальную монету времен королевы Кристины Шведской. Об этом сообщила "Газета Выборг".

Монета была обнаружена в ходе раскопок в нижнем дворе музея. По размерам она совпадает с современной пятирублевкой. Сейчас находку восстанавливают, приводят наружный слой в надлежащий вид. Планируется, что монета войдет в основную экспозицию Выборгского замка.

Отметим, что королева Кристина, похороненная в Римском мобиле Святого Петра, правила в 17 веке в Швеции.

Ранее мы рассказывали о том, что "Дом Говинга" готовятся передать во владение Ленобласти.

Фото: Официальный сайт МО "Город Выборг"

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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