Археологи исследуют средневековые курганы Волосовского и Лужского районов

Им предстоит провести работы на 59 объектах. Это сотни курганов.

В двух районах Ленинградской области планируется провести инвентаризацию своеобразных и порой малоизученных памятников прошлых веков. Это курганы и группы курганов, могильники, остатки городищ. Всего 59 объектов в Волосовском и Лужском районах. Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа Ленинградской области.

Во время работ, которые, как ожидается, продлятся до 1 августа следующего года, археологам предстоит уточнить имеющиеся сведения об этих объектах, определить состояние, в котором они находятся. Актуализировать или просто создать документацию об этих памятниках истории.

Исследований предстоит много. Некоторые группы курганов состоят из сотен насыпей. Так, средневековая группа Горки-1 в Волосовском районе объединяет 152 насыпи, Рапти-Наволок – 45, Поддубье – 16 (обе – Лужский район).

На работы выделяется 9,1 млн рублей. По итогам конкурса закупки предполагается найти организацию, которая проведет изыскания.

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