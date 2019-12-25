В центре Петербурга в 2021 году установят памятник адмиралу Ушакову

Эскиз был согласован летом 2020.

Памятник адмиралу Федору Ушакову планируют установить в Петербурге в следующем году, а в этом году ― хотя бы закладной камень. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на ответственного секретаря Морского совета при правительстве Петербурга Татьяну Чекалову.

Дело в том, что 2020-й год является 275-м со дня рождения Ушакова и 75-м с Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим старт хотели бы задать в этом году.

Памятник появится на площади Труда. В конкурсе на разработку эскиза приняли участие 29 коллективов. Эскиз был одобрен в июне этого года. Далее необходимо согласовать памятник с Законодательным Собранием.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в центре Петербурга открыли бюст маршала Леонида Говорова.

Фото: пресс-служба Смольного