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В центре Петербурга в 2021 году установят памятник адмиралу Ушакову
Сегодня, 16:32
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nadezhda_sib

В центре Петербурга в 2021 году установят памятник адмиралу Ушакову

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Эскиз был согласован летом 2020.

Памятник адмиралу Федору Ушакову планируют установить в Петербурге в следующем году, а в этом году ― хотя бы закладной камень. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на ответственного секретаря Морского совета при правительстве Петербурга Татьяну Чекалову.

Дело в том, что 2020-й год является 275-м со дня рождения Ушакова и 75-м с Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим старт хотели бы задать в этом году.

Памятник появится на площади Труда. В конкурсе на разработку эскиза приняли участие 29 коллективов. Эскиз был одобрен в июне этого года. Далее необходимо согласовать памятник с Законодательным Собранием. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в центре Петербурга открыли бюст маршала Леонида Говорова. 

Фото: пресс-служба Смольного

 

Теги: памятник, федор ушаков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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