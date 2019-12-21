В центре Петербурга открыли бюст маршала Леонида Говорова

Памятник появился на улице Маяковского.

На улице Маяковского в Петербурге 7 сентября торжественно открыли бюст маршала Леонида Говорова, памятник появился у школы "Балтика-Колледж", названной в честь маршала. Автором памятника стал скульптор Лёва Бейбутян, сообщила пресс-служба Смольного.

Открытие бюста приурочили к скорбной и памятной дате, 8 сентября: в 1941 году в этот день началась блокада Ленинграда. Леонид Говоров принял решающую роль в освобождении города, когда принял командование Ленинградским фронтом в апреле 1942 года. Также Говоров защитил небо города, не позволив вражеским снарядам упасть на Ленинград 9 августа того же года. Говоров дожил до конца войны и на Параде Победы возглавил сводный полк Ленинградского фронта.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге памятнику Ленину "вернули" исторический вид.

Фото: пресс-служба Смольного