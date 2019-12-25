Ученые считают, что в бересте могла идти речь об отряде, отправленном собирать дань.

Археологи нашли в Новгороде военное "разведывательное задание" XIV века. Об этом говорится в пресс-релизе со ссылкой на заместителя директора Института археологии Петра Гайдукова. По данным специалиста, обнаружена берестяная грамота, в которой идет речь о передвижении и потенциале военного отряда. Предположительно, он должен был собирать дань с северо-западных территорий Руси. Солдаты шли через Заволочье или Волок, включая бассейны Северной Двины, Онеги и Онежское озеро. Места входили в зону пересечения интересов Новгорода и Ростова, а позже - Москвы.

Известно, что это был промысловый регион, богатый пушным зверьем, куда новгородцы отправлялись в походы за мехами, за данью. Найденная грамота, возможно, позволит нам лучше узнать детали взаимодействия между Новгородом и этой дальней областью Новгородской земли Петр Гайдуков, замдиректора Института археологии РАН

Археолог уточнил, что грамота могла быть отправлена из Заволочья. Этот исторический район находился за "волоками", на территории современной Вологодской и Архангельской областей. В новгородских летописях редко упоминается данное место. Оно фиксировалось лишь три раза в обнаруженных берестах, датированных XII-XIV веками.

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