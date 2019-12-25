Археологи СПбГУ провели раскопки древнего ижорского могильника

Раскопки провели впервые спустя 30 лет.

Во вторник, 3 августа, пресс-служба СПбГУ сообщила, что сотрудники лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия завершили спасательные раскопки могильника у деревни Большое Стремление. На данный момент он самый крупный из полностью исследованных ижорских могильников конца эпохи Средневековья и начала Нового времени. Специалисты изучили около 350 погребений. Подобные работы не проводили около 30 лет. Частично этот могильник изучили в 1980-х годах.

Так, исследователи нашли детали костюма, нательные православные крестики, фрагменты керамических сосудов, ножи, женские украшения, боевой топорик, шведские и русские монеты и другие находки. Могильник был оставлен ижорами, местным финноязычным православным населением, основным крестьянским населением побережья Финского залива. Часть из открытых захоронений относится к периоду шведского владычества, а наиболее поздние погребения были совершены не ранее 1671 года. Останки изучают антропологи. Вероятно, в могильнике были захоронены довольно богатые люди.

Отмечается, что исследователи проделают большую комплексную археолого-этнографическую работа, посвященную микрорегиону на южном побережье Финского залива, его населению и культуре.

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