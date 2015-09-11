Археологи СПбГУ начали реставрацию 300-летнего ледника из дворца Меншикова

Археологи СПбГУ начали реставрировать деревянный ледник петровского времени. Его обнаружили во дворце Александра Меншикова на Университетской набережной. Об этом рассказала пресс-служба университета.
Деревянное помещение для хранения продуктов является уникальной находкой для ученых, на данный момент его демонтировали.
От петровского времени у нас практически не сохранилось построек. <...> Здесь мы видим подлинную деревянную конструкцию в прекрасной сохранности для такого рода объектов. Она была гарантированно построена в петровское время в доме сподвижника императора. Мы точно знаем, что продукты, которые хранились здесь, подавались на стол в том числе Петру Великому и его приближенным.
рассказала заведующая лабораторией археологии, исторической социологии и культурного наследия имени профессора Г. С. Лебедева СПбГУ Елена Михайлова.
Ученый отметила, что температура в леднике похожа на температуру в современных холодильниках. Весной в него складывали глыбы льда, которые доставали с Невы. Затем их накрывали досками или соломой и ставили поверх продукты, которые скоро могут испортиться.
После реставрации объект собираются поместить в витрину в качестве музейного экспоната. Первый этап реставрации занял около 10 дней.
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Фото: пресс-служба СПбГУ
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