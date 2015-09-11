Археологи СПбГУ начали реставрацию 300-летнего ледника из дворца Меншикова

Помещение для хранения продуктов XVIII века собираются сделать музейным экспонатом.

Археологи СПбГУ начали реставрировать деревянный ледник петровского времени. Его обнаружили во дворце Александра Меншикова на Университетской набережной. Об этом рассказала пресс-служба университета.

Деревянное помещение для хранения продуктов является уникальной находкой для ученых, на данный момент его демонтировали.

От петровского времени у нас практически не сохранилось построек. <...> Здесь мы видим подлинную деревянную конструкцию в прекрасной сохранности для такого рода объектов. Она была гарантированно построена в петровское время в доме сподвижника императора. Мы точно знаем, что продукты, которые хранились здесь, подавались на стол в том числе Петру Великому и его приближенным. рассказала заведующая лабораторией археологии, исторической социологии и культурного наследия имени профессора Г. С. Лебедева СПбГУ Елена Михайлова.

Ученый отметила, что температура в леднике похожа на температуру в современных холодильниках. Весной в него складывали глыбы льда, которые доставали с Невы. Затем их накрывали досками или соломой и ставили поверх продукты, которые скоро могут испортиться.

После реставрации объект собираются поместить в витрину в качестве музейного экспоната. Первый этап реставрации занял около 10 дней.

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Фото: пресс-служба СПбГУ