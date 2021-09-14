После схода ледника в Карачаево-Черкесии погибли два человека

Число погибших при сходе ледника в КЧР возросло до двух вечером 14 сентября.

Ледник рухнул на группу туристок, когда они фотографировались в Алибекском ущелье недалеко от горнолыжного курорта Домбай. Одна женщина погибла на месте, еще две получили травмы, но позже скончалась и вторая. Третью женщину в данный момент эвакуируют спасатели.

Известно, что туристы попали под сход на высоте 2 200 метров. Группа состояла из шести жителей Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

Позже первый заместитель ГУ МЧС России по КЧР Дмитрий Помогайбо сообщил, что туристическая группа, попавшая под сход, не была официально зарегистрирована.

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