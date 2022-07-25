Петербуржцы смогут бесплатно посетить Дворец Меншикова 15 ноября

Проход в музей осуществляется по сеансам.

По случаю 350-летия со дня рождения Александра Даниловича Меншикова, Эрмитаж делает подарок жителям и гостям Петербурга. В среду, 15 ноября, вход во Дворец Меншикова будет бесплатным для всех категорий индивидуальных посетителей. Об этом сообщила пресс-служба Эрмитажа.

Чтобы 15 ноября бесплатно посетить музей, необходимо оформить билет на официальном сайте Эрмитажа. Проход в музей осуществляется по сеансам. В случае оформления билета на сайте, есть возможность выбрать время начала визита – с 11:00 до 16:30, чтобы не ждать в очереди. Количество билетов в одном заказе – не более трёх.

Бесплатные входные билеты можно также получить в кассе Дворца Меншикова в день посещения – 15 ноября (при наличии билетов). Количество билетов ограничено!

Также а период с 16 по 18 ноября Эрмитаж можно будет посетить бесплатно по вечерам в связи с проведением Международного культурного форума в Петербурге.Попасть внутрь можно будет в порядке живой очереди, так как билеты для бесплатного посещения на сайте закончились.

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Фото: Эрмитаж