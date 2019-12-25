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Директор Эрмитажа поделился мнением о застройке Охтинского мыса
Сегодня, 16:51
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Директор Эрмитажа поделился мнением о застройке Охтинского мыса

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По словам Михаила Пиотровского, "это сложный вопрос".

Сотрудники Эрмитажа, Русского музея, Музея истории Петербурга и других учреждений выступили с открытым письмом, в котором попросили создать археологический музей-заповедник на территории всего Охтинского мыса. На пресс-конференции в "Интерфаксе Северо-Запад" генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал ситуацию с застройкой мыса.

Он обратил внимание на то, что сотрудники музея, подписавшие письмо, выразили свою личную позицию, а не позицию Эрмитажа. В культурном учреждении единого мнения по этому вопросу пока не выработали. 

Главное здесь  – не выкинуть ребенка вместе с водой. Как получилось с созданием мемориала в Ковалевском лесу.

отметил Пиотровский.

Напомним, территория Охтинского мыса принадлежит "Газпром нефти". Там собираются построить офис и часть, возможно, отдадут под создание археологического музея-заповедника. Ученые требуют взять весь мыс под охрану и тем самым запретить какое-либо строительство.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Плюто

Теги: музей-заповедник, охтинский мыс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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